Популярный американский гастроэнтеролог рассказала, как снизить вес

Главное: Стало известно, какие продукты помогут снизить вес. Среди них – фрукты и злаки.

Детали: Популярный американский гастроэнтеролог Нина Нэнди поведала, какие продукты дают длительное чувство сытости и способствуют снижению веса. Она поведала, как правильно питаться.

Эксперт говорит, что растительная пища, такая как фрукты, овощи и злаки, содержит много клетчатки.

По ее словам, эти пищевые волокна способствуют нормальной работе кишечника.

Информируется о том, что человеческому организму нужно около двадцати минут, чтобы послать сигналы в мозг о том, что насыщение достигнуто, из-за чего продолжать прием пищи нет необходимости.

Поясняется, что точная продолжительность временного промежутка между началом приема пищи и ощущением сытости зависит от множества факторов, включая тип продуктов.

Специалист поведала, что чувства голода и насыщения в значительной степени контролируются гормонами.

Она сказала: «Грелин стимулирует аппетит и вырабатывается в кишечнике, а лептин, подавляющий аппетит, производится белыми жировыми клетками организма. Также мозг получает сигнал о насыщении на основе информации от нервов, которые «регистрируют» растяжение желудка пищевыми массами».

Как стало известно, продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фрукты, овощи и цельные злаки, способствуют насыщению.

Дело в том, что нерастворимая клетчатка сохраняется в изначальном виде при прохождении пищи через желудочно-кишечный тракт.

Так, это снижает выработку грелина и запускает секрецию других кишечных гормонов, подавляющих аппетит.

Нина Нэнди сказала, что больший объем неперевариваемых волокон оказывает давление на рецепторы растяжения желудка, что является признаком достижения чувства сытости.

Резюмируется, что в совокупности ощущение наполненности желудка и снижение уровня гормона приводит к тому, что человек не испытывает желание употреблять больше пищи, а растительные продукты способствуют поступлению в организм меньшего количества калорий и снижению массы тела.

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