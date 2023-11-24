Американские кардиологи выявили новый фактор болезней сердца

Главное: Обнаружен новый фактор болезней сердца. Это синдром поликистозных яичников и болезненные менструации.

Детали: Эксперты из Американской кардиологической ассоциации выявили новый фактор болезней сердца. По их словам, это синдром поликистозных яичников и болезненные менструации.

Сообщается, что в данном исследовании приняли участие более пятидесяти тысяч человек.

Выяснилось, что у женщин с дисменореей (болезненными менструациями) чаще развивалась хроническая ишемическая болезнь сердца – состояние, при котором сердце получает меньше крови и кислорода из-за сужения артерий.

Говорится о том, что синдром поликистозных яичников был связан с увеличением риска гипертонии на 30%.

Эксперты поведали, что при дисменорее повышенный стресс и нарушение работы вегетативной нервной системы (которая отвечает за функцию сердца и сосудов), а также увеличение количества определенных молекул, связанных с воспалением, может увеличивать риск сердечнососудистых заболеваний.

Так, у женщин развивается повышенный уровень андрогенов, что приводит к снижению чувствительности к инсулину, что повышает риск ожирения, которое является фактором риска гипертонии.

Резюмируется, что регулярная физическая нагрузка и сбалансированное питание могут помочь снизить риск сердечнососудистых заболеваний.

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