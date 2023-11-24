Украинцев предупредили о масштабных отключениях электричества

Главное: Минэнерго сообщило о масштабных отключениях. При этом ситуация в энергосистеме стабильна, и применение плановых отключений бытовых потребителей не предполагается, заверили в ведомстве.

Детали: По состоянию на утро в пятницу в Украине обесточены 635 населенных пунктов из-за непогоды, технологических нарушений и боевых действий. Об этом 24 ноября сообщило Минэнерго.

Так, из-за сильных порывов ветра без света остались 158 населенных пунктов. Больше всего — во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской областях.

Из-за технологических нарушений есть отключение в Днепропетровской и Киевской областях. А в результате боевых действий без света остаются некоторые населенные пункты в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Также в Житомирской области по технологическим причинам без газоснабжения остались 330 потребителей. А на Харьковщине из-за боевых действий повреждены два газопровода низкого давления. Есть отключенные потребители.

В Минэнерго заверили, что ситуация в энергосистеме стабильная и применения плановых отключений бытовых потребителей не предполагается.

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