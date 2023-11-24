Премьер Словакии принял печальное для Украины решение

Главное: Словакия отказывается от военной помощи для Украины. Это подтвердил премьер-министр страны Роберт Фицо.

Детали: Словакия не будет предоставлять военную помощь Украине. Об этом поведал глава сената Чехии Милош Выстрчил после того, как к нему в Прагу приехал словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Он подчеркнул, что лидер Словакии выступает за мирные переговоры по нашей стране.

Информируется, что во время переговоров с руководством верхней палаты чешского парламента Роберт Фицо отметил, что Словакия поддерживает территориальную целостность и независимость Украины.

Было сказано: «С другой стороны, он подтвердил мнение, что Словакия в данный момент не будет поставлять Украине вооружение и выступает за немедленные мирные переговоры. Оказалось, что в этом взгляды Чехии и Словакии разнятся».

Чиновник добавил: «Хотя Словакия по-другому смотрит на войну, тот факт, что мы должны продолжать расширять, укреплять и развивать чешско-словацкие отношения, явно превалирует над амбициями отдельных политиков».

В тему: Словакия объяснила решение остановить военную помощь Украине.