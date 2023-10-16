На Одесщине школьники поиздевались над сверстником, засовывая его голову в выгребную яму

Главное: В Одесской области расследуют издевательство учеников со сверстника. Дети засовывали головой школьника в выгребную яму и заставляли раздеваться на камеру. «Режиссером» был сын местной учительницы.

Детали: Ученики школы села Шевченково Килийской общины Измаильского района во внешкольное время издевались со сверстника: засовывали головой в выгребную яму и заставили оголиться на камеру. Об этом сообщил на своей Facebook-странице директор Департамента образования и науки Одесской облгосадминистрации Александр Лончак.

«По заявлению директора школы и отдела образования начато уголовное производство по жестокому обращению с детьми. В школе изданы соответствующие приказы. Отделом образования проводится служебная проверка организации профилактической работы в заведении. Мать отказалась писать заявление на обидчиков, зато это сделала директор школы», — рассказал чиновник.

Он отметил, что один из обидчиков — сын местной учительницы — снимал процесс издевательств на телефон. Впоследствии это видео попало в соцсети.

Запись содержит кадры, где видно, как хулиганы засовывают голову ребенка в выгребную яму в туалете, заставляют мальчика снять нижнее белье и обнажить половые органы.

В самой школе мать «режиссера» характеризуют как порядочного человека и хорошего специалиста. Женщина была шокирована произошедшим, заявил Лончак.

«Никакого сопротивления по расследованию с ее стороны не зафиксировано, это на комиссии подтверждено представителями правоохранительных органов. Ее судьбу определит служебное расследование. В настоящее время следствие продолжается», — подытожил чиновник.

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