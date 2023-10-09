В Украине ожидается небывалый урожай одного из стратегических продуктов

Главное: В Украине ожидается рекордный урожай гречки. Уже намолотили 173,8 тысяч тонн.

Детали: В этом году Украина соберет рекордный урожай гречки. Об этом сообщили в Минагрополитики.

В ведомстве говорят, что по состоянию на первую неделю октября отечественные аграрии уже намолотили 173,8 тысяч тонн гречки. При этом сбор еще продолжается.

Для сравнения, в 2022-м году было собрано около 148 тысяч тонн продукта.

Первый заместитель министра Тарас Высоцкий поведал, что весной производители увеличили площадь посева по сравнению с прошлым годом на 20 тысяч гектаров до 141,5 тысяч гектаров.

Информируется, что это самая большая площадь за все годы независимости Украины, засеянная этой культурой.

Чиновник говорит: «По урожайности имеем тоже лучшие результаты: текущий показатель равен 1,42 тонны с гектара, прошлогодний из примерно такой же доли площадей составлял 1,22 тонны с гектара. Эти факторы в совокупности дали нам возможность собирать рекордный урожай гречки».

Ожидается, что это будет способствовать снижению конечных цен на крупу, но отвергать фактор дорогостоящей доработки, логистики, упаковки тоже не стоит.

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