В Гонконге женщина может сесть в тюрьму… за убийство голубя

Главное: В Гонконге женщину обвиняют в убийстве голубя. Она может сесть в тюрьму.

Детали: В Гонконге местная полиция арестовала 58-летнюю женщину. Ее подозревают в убийстве голубя.

Правоохранители нашли труп птицы возле жилого комплекса после того, как им поступил звонок от прохожего, который говорил, что женщина бросила голубя на землю.

После этого ее арестовали за жестокое обращение с животными.

Теперь ей светит штраф в размере 200 тысяч долларов и тюремное заключение сроком три года.

В тему: Во время концерта гонконгской группы произошло громкое ЧП.