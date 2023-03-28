В США определились со спецтрибуналом для России

Главное: США поддержали создание «гибридного спецтрибунала» для России. Самый эффективный способ обеспечения ответственности за преступления агрессии предполагает создание интернационализированного суда в рамках судебной системы Украины, отметили в Госдепе США.

Детали: Государственный департамент США поддержал создание специального трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины. Об этом сказала посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепа Бет ван Скаак, сообщает Голос Америки.

«Сейчас, в этот критический момент истории, я могу объявить, что мы поддерживаем создание специального трибунала для преследования преступления агрессии против Украины. Было много разных моделей, которые рассматривались. США подробно рассматривали все „за“ и „против“ каждой из них и дошли к выводу, что наиболее эффективный способ обеспечения ответственности за преступления агрессии предполагает создание интернационализированного суда в рамках судебной системы Украины», — сказала она.

Ван Скаак отметила, что это будет включать предметную юрисдикцию по международным преступлениям, привлечение международного персонала, возможно, через интеграцию профессионалов, судей, прокуроров, расследователей, адвокатов или путем предоставления экспертной помощи по запросу Украины.

По ее словам, усилия могут включать международные элементы в том, как именно суд будет поддерживать Украину и где будет находиться.

«Например, потенциально это может быть где-то в Европе, по крайней мере во время войны, это в дальнейшем укрепит европейскую ориентацию Украины, международную легитимность такого институции и будет иметь важное значение для нее, а также будет оказывать помощь сильными государствами, преданным расследованию преступления агрессии», — сказала посол.

Ван Скаак отметила, что такой суд мог бы способствовать более широкой международной поддержке. К тому же это не потребует резолюции Генассамблеи о создании нового независимого международного института, для становления которого требуется время и ресурсы.

По ее словам, США готовы сотрудничать с Украиной и другими государствами, предоставлять ресурсы, обмениваться данными с трибуналом для достижения всесторонней ответственности за международные преступления.

При этом ван Скаак отметила, что пока не удалось достичь консенсуса по поводу создания подобной гибридной модели международного трибунала.

«Существуют две модели, которые рассматриваются: это эта модель — украинский трибунал, который будет иметь международный характер и будет иметь много международной поддержки и другой вариант, который может создать Генассамблея ООН. Власть Украины рассматривает оба варианта. Высказывалось преимущество более обособленного международного института, но есть опасения, что, возможно, не получится собрать необходимые голоса в Генассамблее для создания подобной институции», — добавила она.

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