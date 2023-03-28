Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В США определились со спецтрибуналом для России

В США определились со спецтрибуналом для России

Агата Кловская
28.03.23 13:40
173
В США определились со спецтрибуналом для России

Главное: США поддержали создание «гибридного спецтрибунала» для России. Самый эффективный способ обеспечения ответственности за преступления агрессии предполагает создание интернационализированного суда в рамках судебной системы Украины, отметили в Госдепе США.

Детали: Государственный департамент США поддержал создание специального трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины. Об этом сказала посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепа Бет ван Скаак, сообщает Голос Америки.

«Сейчас, в этот критический момент истории, я могу объявить, что мы поддерживаем создание специального трибунала для преследования преступления агрессии против Украины. Было много разных моделей, которые рассматривались. США подробно рассматривали все „за“ и „против“ каждой из них и дошли к выводу, что наиболее эффективный способ обеспечения ответственности за преступления агрессии предполагает создание интернационализированного суда в рамках судебной системы Украины», — сказала она.

Ван Скаак отметила, что это будет включать предметную юрисдикцию по международным преступлениям, привлечение международного персонала, возможно, через интеграцию профессионалов, судей, прокуроров, расследователей, адвокатов или путем предоставления экспертной помощи по запросу Украины.

По ее словам, усилия могут включать международные элементы в том, как именно суд будет поддерживать Украину и где будет находиться.

«Например, потенциально это может быть где-то в Европе, по крайней мере во время войны, это в дальнейшем укрепит европейскую ориентацию Украины, международную легитимность такого институции и будет иметь важное значение для нее, а также будет оказывать помощь сильными государствами, преданным расследованию преступления агрессии», — сказала посол.

Ван Скаак отметила, что такой суд мог бы способствовать более широкой международной поддержке. К тому же это не потребует резолюции Генассамблеи о создании нового независимого международного института, для становления которого требуется время и ресурсы.

По ее словам, США готовы сотрудничать с Украиной и другими государствами, предоставлять ресурсы, обмениваться данными с трибуналом для достижения всесторонней ответственности за международные преступления.

При этом ван Скаак отметила, что пока не удалось достичь консенсуса по поводу создания подобной гибридной модели международного трибунала.

«Существуют две модели, которые рассматриваются: это эта модель — украинский трибунал, который будет иметь международный характер и будет иметь много международной поддержки и другой вариант, который может создать Генассамблея ООН. Власть Украины рассматривает оба варианта. Высказывалось преимущество более обособленного международного института, но есть опасения, что, возможно, не получится собрать необходимые голоса в Генассамблее для создания подобной институции», — добавила она.

В тему: Страны-партнеры выступили за международный трибунал для Путина.

Тэги: США, Россия, трибунал, война в Украине

Комментарии

Статьи

28.03.23 17:53

Землетрясения 2023: Турция, Сирия и остальной мир <обновляется онлайн>

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Посевная в Украине 2023: чего нам ждать?
24.03.23 18:56

Посевная в Украине 2023: чего нам ждать?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Аренда жилья в Киеве в феврале 2023: цены выросли
Аренда жилья в Киеве в феврале 2023: цены выросли
Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?
Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?
Глобалисты создают фундамент для появления единой мировой религии
Глобалисты создают фундамент для появления единой мировой религии
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.03.23 16:54

На Харьковщине людям запретят посещать кладбища
28.03.23 16:40

Джошуа хочет драться не только с Усиком, но и с Фьюри
28.03.23 16:15

Озвучены сроки переговоров по членству Украины в ЕС
28.03.23 15:54

Оккупанты травят жителей Бердянска непригодной для питья водой
28.03.23 15:26

Раскрыты системные требования Windows 12
28.03.23 14:54

На Хмельнитчине перевернулся автобус с пассажирами
28.03.23 14:37

Джошуа задумался над очередным реваншем с Усиком
28.03.23 13:56

В Бахмуте уменьшилось количество боестолкновений. Названа причина
28.03.23 13:18

В Карпатах ударил мороз, температура резко упала до −14
28.03.23 12:59

Жители Севастополя сообщают о громких взрывах
28.03.23 16:54

На Харьковщине людям запретят посещать кладбища
28.03.23 16:15

Озвучены сроки переговоров по членству Украины в ЕС
28.03.23 12:59

Жители Севастополя сообщают о громких взрывах
28.03.23 11:36

Германия передала Украине обещанные танки Leopard 2
28.03.23 10:24

Британские танки уже в Украине. Резников лично их опробовал
28.03.23 10:13

За сутки ВСУ ликвидировали еще полтысячи оккупантов
28.03.23 09:45

Россия атаковала дронами Киев и Днепр: есть разрушения
28.03.23 09:32

Трансгендер атаковал христианскую школу в американском Нэшвилле, 6 убитых
27.03.23 14:49

Китай отреагировал на планы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси
27.03.23 12:58

В Мелитополе раздалась серия взрывов около казарм оккупантов
23.03.23 09:37

В Украине растет число осложнений из-за COVID-19
23.03.23 13:42

Главный фаворит президентской гонки в США попытался извиниться перед украинцами
22.03.23 15:15

Бой Усик — Фьюри сорвался
23.03.23 13:39

Зеленский приехал на Херсонщину
22.03.23 14:12

Лукашенко предупредил о «страшном уроке», который может «преподать» Россия
25.03.23 12:30

Стало известно, почему откладывается контрнаступление Украины
23.03.23 15:01

Экономисты оценили прямой ущерб за первый года войны в Украине
23.03.23 13:18

Румынский сенатор хочет аннексировать часть украинских территорий в 2027-м году
22.03.23 14:45

Число пострадавших в результате ракетного удара по Запорожью увеличилось
23.03.23 11:47

Названа истинная причина срыва боя Фьюри — Усик
Фото и Видео
Трансгендер атаковал христианскую школу в американском Нэшвилле, 6 убитых
Трансгендер атаковал христианскую школу в американском Нэшвилле, 6 убитых
Трансгендер атаковал христианскую школу в американском Нэшвилле, 6 убитых
Трансгендер атаковал христианскую школу в американском Нэшвилле, 6 убитых
В Мелитополе раздалась серия взрывов около казарм оккупантов
В Мелитополе раздалась серия взрывов около казарм оккупантов
В Донецке сообщили о сильном «прилете», над городом клуб дыма
В Донецке сообщили о сильном «прилете», над городом клуб дыма
Арабы сняли уморительную пародию на Байдена
Арабы сняли уморительную пародию на Байдена
Байдена подняли на смех в парламенте Канады
Байдена подняли на смех в парламенте Канады
В Луцке женщина пыталась продать чужого ребенка за $30 тысяч
В Луцке женщина пыталась продать чужого ребенка за $30 тысяч
Стало известно, сколько населенных пунктов россияне разрушили на деоккупированной Херсонщине
Стало известно, сколько населенных пунктов россияне разрушили на деоккупированной Херсонщине
На Закарпатье утонул уже пятнадцатый уклонист, пытавшийся переплыть Тису
На Закарпатье утонул уже пятнадцатый уклонист, пытавшийся переплыть Тису
На новой форме сборной Греции по футболу заметили… свастику
На новой форме сборной Греции по футболу заметили… свастику
Макрон «вляпался» в скандал с часами
Макрон «вляпался» в скандал с часами
fraza.com
Новости блогосферы
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины
17.02.23 21:37

Нас ждет финансовый крах и ликвидация бумажных денег
02.02.23 12:06

Депутат Тищенко вывез на отдых под видом волонтеров двух парней призывного возраста

Опрос

Кто заразил молодежь "вирусом" ЧВК Редан?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.