Смертоносную бактерию назвали в честь известного голливудского актера

Главное: Ученые назвали смертоносную бактерию в честь Киану Ривза. Исследователи обнаружили, что это вещество эффективно как против грибковых заболеваний растений, так и против патогенных для человека грибков.

Детали: Исследователи из Института Лейбница в Германии назвали недавно обнаружившую бактерию, убивающую грибки, в честь Киану Ривза. Об этом сообщает Daily Mail.

В частности исследователи объяснили это тем, что знаменитость «тоже чрезвычайно смертоносен в своих ролях».

Отвечая на вопросы своих поклонников на Reddit Ask Me Anything, канадский актер сказал, что думает о том, что смертельную молекулу назвали — кианумицин.

«Они должны были назвать ее Джоном Виком... но это достаточно круто... и сюрреалистично для меня. Но спасибо, ученые! Удачи и спасибо, что помогаете нам», — написал он.

