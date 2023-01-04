Киев вернулся к стабилизационным графикам выключения света

Главное: С 14.00 3 января для жителей столицы начинает действовать режим стабилизационных отключений электрики.

Детали: Во вторник, 3 января, с 14.00 Киев возвращается к стабилизационным графикам отключений электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что теплая погода и сокращение потребления промышленностью позволили минимально ограничивать электроэнергию для киевлян.

«Однако уже постепенно увеличивается нагрузка на энергосистему из-за растущего потребления, в частности, промышленными предприятиями. Поэтому сегодня с 14.00 для жителей столицы начинают действовать графики стабилизационных отключений», — подчеркнули в компании.

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