В Пентагоне раскрыли детали о новой ракете РФ

Баллистическая ракета, которой Россия ударила по Украине, была создана на базе российской ракеты РС-26 «Рубеж».

По ее словам, Москва предварительно сообщила Вашингтону через каналы уменьшения ядерных рисков.

«Я могу подтвердить, что Россия действительно запустила экспериментальную баллистическую ракету средней дальности. Эта баллистическая ракета была создана на основе российской модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 „Рубеж“», — рассказала чиновница.

Напомним, США предупредили Украину об ударе России экспериментальной ракетой.