Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес зимой

Российский диетолог Марият Мухина поведала о том, как не набрать лишний вес зимой. Эксперт дала дельные советы.

Так, отмечается, что из-за холодов может хотеться употреблять более калорийную пищу, но крайне важно следить за количеством еды и не превышать индивидуальную норму.

Сказано: «Чтобы на работе не было соблазна пообедать фастфудом, можно сварить дома грудку, стручковую фасоль, киноа и чуть-чуть риса. Все это скомпоновать на несколько дней, чтобы вопрос дневного рациона у вас был закрыт».

В то же время вечером специалист рекомендует есть фрукты, салаты, овощное рагу, суп или ограничиться напитками: сделать смузи, выпить кефир.

Дело в том, что жидкость помогает стимулировать обменные процессы.

По ее словам, зимой нужно кататься на коньках, лыжах или посещать занятия в спортзале, а также важно наладить сон и минимизировать стресс, потому что напряжение способствует повышению аппетита.

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