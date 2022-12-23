Киев получил девять мощных генераторов от европейского города-побратима

Главное: Киев получил девять мощных генераторов от Дании. Виталий Кличко сообщил, что девять мощных генераторов прибыли из Оденсе — города-побратима Киева.

Детали: Киев в четверг, 22 декабря, получил партию гуманитарной помощи из Дании. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, девять мощных генераторов прибыли из Оденсе — города-побратима Киева.

Отмечается, что восемь генераторов специалисты установят в котельных для того, чтобы обеспечить теплоснабжением дома столицы во время отключений электроэнергии.

«Один из генераторов установят в Киевском гериатрическом пансионате, где помощь получают одинокие люди пенсионного возраста, киевляне с инвалидностью», — сообщил Кличко.

В тему: Стала известна главная причина, по которой киевляне сидят без света.