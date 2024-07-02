Стало известно, как вернуть спрятанные воспоминания

На Форуме федерации европейских нейробиологических обществ поведали о том, как вернуть спрятанные воспоминания. Стало известно, что поможет.
Эксперты говорят о том, что потерю памяти из-за дефицита сна можно обратить вспять препаратами для лечения эректильной дисфункции.
Специалисты поведали, что отсутствие сна приводит к потере пространственных воспоминаний (о расположении объектов в пространстве).
При этом, рассказали ученые, опыты на мышах выявили, что такие воспоминания не теряются, а просто скрыты в нашем мозге.
Чтобы вскрыть их, использовались препараты против астмы и хронической обструктивной болезни легких (Рофлюмиласт).
В итоге получилось вернуть доступ к социальным воспоминаниям (информации о других особях) грызунов с помощью лекарства Варденафил против эректильной дисфункции.
Уточняется, что обратить амнезию вспять амнезию было можно даже через несколько дней после лишения сна.
Ожидается, что работа ляжет в основу терапии амнезии, вызванной лишением сна.
Резюмируется, что данные лекарства используются в медицине, в связи с чем их могут одобрить для лечения амнезии по ускоренной схеме.
Ранее был раскрыт механизм долговременной памяти.