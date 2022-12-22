Власти Киевской области требуют от ДТЭК и Укрэнерго навести порядок с графиками подачи света

Главное: Киевская ОВА поручила Укрэнерго и ДТЭК как можно быстрее выйти на понятные для жителей области и справедливые графики электроснабжения.

Детали: Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Киевской областной военной администрации поручила Укрэнерго и ДТЭК как можно быстрее выйти на понятные для жителей области графики электроснабжения и обеспечивать надлежащий объем мощности и равномерное ее распределение. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

«Укрэнерго и ДТЭК должны четко и понятно информировать людей о ходе восстановительных работ поврежденной энергоинфраструктуры и введения графиков электроснабжения. Также важно, чтобы свет подавался справедливо всем жителям Киевской области. Это подчеркиваем отдельно», — написал Кулеба в соцсетях.

Он добавил, что ситуация в громадах, где отсутствовал свет более 48 часов, постепенно улучшается. Это Бучанский и Вышгородский часть Обуховского и Фастовского районов. Там уже возобновляется электроснабжение и принимаются дополнительные меры, чтобы выйти на графики.