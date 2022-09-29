Стало известно, сколько домов разрушено в Киевской области из-за войны

Главное: В результате боевых действий в Киевской области было разрушено 27 тысяч домов. Более 100 предприятий разрушены в той или иной степени, еще 40 — полностью уничтожены.

Детали: В ходе полномасштабного российского вторжения на территорию Украины в Киевской области было разрушено 27 тысяч домов. Об этом сказал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, сообщают Вести в четверг, 29 сентября.

Для понимания масштабов разрушений он привел такое сравнение: «Представьте город Киев, который разрушен наполовину».

По словам главы Киевщины, в регионе больше 100 предприятий разрушены в той или иной степени. Еще 40 — полностью уничтожены.

Однако, по мнению главы ОВА, «главное, что мы теряем человеческий потенциал».

«Это самое страшное», — резюмировал Кулеба.

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