Трамп уверяет, что уже «сбил» Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп уверяет, что нынешний глава государства Джо Байден сошел с предвыборной гонки после краха на недавних дебатах. Его слова цитирует издание The Daily Beast.
Политик сказал: «Джо Байден просто вышел из предвыборной гонки, понимаете, он выходит из гонки. Я выгнал его. Это значит, что теперь мы будем иметь дело с Камалой Харрис».
Он добавил, что такой конкурент будет для него лучше.
По его слова, вице-президент США является «жалкой».
Джо Байдена же он назвал «кучей разбитой рухляди».
Дональд Трамп резюмировал: «Вы можете себе представить, как этот парень общается с Владимиром Путиным? И с лидером Китая, который является жестким человеком. Он жесткий человек, очень жесткий».
Ранее штаб Трампа заявил, что у Байдена проблемы с головой.