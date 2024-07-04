Карлсон пообещал выпустить интервью с Зеленским

Американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в социальной сети Х.

Говорится: «Похоже, у нас есть интервью с Владимиром Зеленским».

Добавляется: «Мы пытались два года, и особенно интенсивно после интервью с Владимиром Путиным».

Резюмируется: «Цель состоит в предоставлении американцам столь необходимой информации о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что скоро появится».

Ранее, весной, журналист уверял, что глава украинского государства проигнорировал его неоднократные просьбы об интервью.

Ранее Карлсон предрек США судьбу Римской империи.