Карлсон пообещал выпустить интервью с Зеленским

Американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в социальной сети Х.
Говорится: «Похоже, у нас есть интервью с Владимиром Зеленским».
Добавляется: «Мы пытались два года, и особенно интенсивно после интервью с Владимиром Путиным».
Резюмируется: «Цель состоит в предоставлении американцам столь необходимой информации о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что скоро появится».
Ранее, весной, журналист уверял, что глава украинского государства проигнорировал его неоднократные просьбы об интервью.
Ранее Карлсон предрек США судьбу Римской империи.