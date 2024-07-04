Путин заявил, что войну в Украине начали… США

Президент России Владимир Путин в очередной раз завел тему о мирных переговорах с Украиной. Свое заявление он сделал на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане (Казахстан).

Глава российского государства отметил: «Россия всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации в Украине».

При этом политик уверяет, что война в нашей стране началась «в результате абсолютно бесцеремонной политики США с их сателлитами».

Ранее Карлсон пообещал выпустить интервью с Зеленским.