Корейцы придумали очень необычные татуировки

Главное: Корейцы изобрели полезные татуировки. Они оценивают состояние здоровья.

Детали: Ученые из Корейского института науки и технологии изобрели необычные татуировки. Как передает Reuters, их электронные чернила мониторят состояние здоровья человека.

Исследователи говорят, что после нанесения татуировки она будет автоматически предупреждать человека о возможных проблемах со здоровьем.

После подключения к устройству электрокардиограммы или другому биосенсору, татуировка передает на монитор показания сердечного ритма пациента и другие жизненно важные показатели, такие как уровень глюкозы и лактата.

Уточняется, что необычные чернила сделаны из частиц на основе галлия: мягкого серебристого металла, который также используется в полупроводниках или термометрах. При этом покрытые платиной углеродные нанотрубки помогают проводить электричество и обеспечить долговечность прибора.

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