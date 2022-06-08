Водителям рассказали, чего ждать от рынка топлива

Главное: В Украине на АЗС ситуация постепенно стабилизируется. Водителям рассказали о том, чего ожидать с ценами на топливо в ближайшее время.

Детали: В настоящее время в Украине наблюдается дефицит топлива. Впрочем, в последние дни ситуация улучшается и, как следствие, очередей у АЗС становится все меньше. Автомобилистам рассказали, чего ждать со стоимостью бензина, дизеля и автогаза в ближайшее время.

Так, на одной из АЗС продают только дизтопливо. Очередь растягивается на несколько сот метров. В последнее время это уже обычная картинка для украинских заправок. Что касается других АЗС, то ситуация с дизтоплем и автогазом стала более стабильной.

Что касается автогаза, то с ним было все проще, ведь многие украинские компании закупали газ еще до 24 февраля, когда произошло полномасштабное вторжение РФ. Следовательно, им удалось как можно быстрее наладить поставки уже в больших объемах.

Что касается бензина, то с ним с самого начала все было гораздо сложнее, ведь логистическую цепочку пришлось обновлять «с нуля». Продолжается отладка этой цепи и сейчас. По словам эксперта Сергея Куюна, очереди в сотню, а то и больше метров, будут продолжаться еще 2-3 месяца.

«До сентября включительно мы будем жить в сезоне высокого потребления. Поэтому в Европе это активизация автомобильного сезона, в Украине и европейских странах это активизация промышленного комплекса. В частности, агропромышленного. Поэтому это всегда высокий сезон, высокий дефицит. Соответственно, лишних объемов нет, поставлять их будет достаточно сложно», — подчеркнул Куюн.

Отмечается, что АЗС пытаются улучшить ситуацию с топливом, ведь бензовозы на въезд в Украину пропускают без очереди, что значительно ускоряет процесс. Если накапливается достаточное количество бензовозов на украинской границе, то для них организуют «зеленые» коридоры.

Если учитывать цены на горючее, то в течение ближайших 2-3 месяцев стоимость должна быть стабильной.

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