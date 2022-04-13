В Кремле начали угрожать украинской власти за задержание Медведчука

Главное: Дмитрий Медведев не остался в стороне и прокомментировал задержание Виктора Медведчука. Он не только перешел к угрозам украинской власти, но и опустился до прямых оскорблений.

Детали: Бывший президент России Дмитрий Медведев отреагировал на задержание депутата Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Соответствующий пост он сделал у себя в Telegram.

Медведев позволил себе назвать представителей украинской власти «уродцами», которые, по его мнению, якобы хотят выбить показания из Медведчука. Потом, добавляет экс-президент, быстро и справедливо осудить его, а затем обменять на пленных граждан Украины.

«Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц», — переходит к угрозам Медведев.

В тему: Во вторник, 12 апреля, стало известно о задержании лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Спикер Путина Дмитрий Песков предложил сначала удостовериться, а настоящий ли это Виктор Медведчук.