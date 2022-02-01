В Минздраве назвали возможные сроки победы над коронавирусом

Главное: Глава Минздрава Виктор Ляшко не исключает, что уже в этом году пандемия коронавируса может завершиться. Он назвал три фактора, которые могут на это повлиять.

Детали: Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что украинцам с осторожным оптимизмом можно прогнозировать победу над коронавирусом в 2022 году.

«Стоит ли рассчитывать на завершение эпидемии? Я назову несколько факторов: появление вакцины, появление препаратов прямого противовирусного действия, уменьшение агрессивности штамма. Три фактора, которые по факту говорят о том, что можно с осторожным оптимизмом смотреть в 2022 год, как год, в котором может завершиться пандемия», — сказал министр здравоохранения.

Ляшко добавил, что уже в ближайшие дни Украина получит препараты прямого противовирусного действия, которыми будут лечить пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ограничения не распространяются в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей учреждений или мероприятий будут полностью вакцинированы и иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста, экспресс-тестирование на антиген или же сертификат о выздоровлении.

В тему: Киев перешел в «оранжевую» зону при самых высоких показателях вакцинации.