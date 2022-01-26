В МВФ рассказали о влиянии возможного российского вторжения в Украину на мировую экономику

Главное: По мнению заместителя директора МВФ Гиты Гопинат, военная агрессия России против Украины приведет к дальнейшему росту инфляции во всем мире.

Детали: В случае конфликта России и Украины мир столкнется с ростом стоимости энергоносителей и высоким уровнем инфляции. Как сообщает Lenta.ru, о таких последствиях возможной эскалации рассказала первый заместитель директора — распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат.

«Это вызывает серьезную озабоченность. Уровень общей инфляции растет везде из-за высокой стоимости энергии, и этот конфликт может только разогнать цены дополнительно. Поэтому это один из основных рисков», — объяснила она.

В тему: На сегодняшний день Россия продолжает увеличивать численность своих войск около украинской границы.

По данным пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, вторжение России в Украину может произойти в любой момент.

На этом фоне 24 января Госдепартамент США обнародовал приказ об эвакуации из Украины родственникам американских дипломатов. Соответствующее решение приняло также правительство Великобритании.

24 января 2022 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что конфликт в Украине в случае вторжения России может превратиться для Москвы в «новую Чечню».