На Буковине произошло массовое отравление людей в ресторане

Главное: В селе Мигово Черновицкой области в ресторане «Гетьман» произошло массовое отравление посетителей. Похожие симптомы зафиксированы у 16 человек.

Детали: В Черновицкой области 16 человек пожаловались на признаки пищевого отравления. У них повысилась температура тела и появилась рвота после посещения ресторана в селе Мигово Вижницкого района. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы области.

«16 января 2022 в „Черновицкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины“ поступило экстренное сообщение об обращении 2-х больных с жалобами на повышение температуры тела и рвоту. Больных привезли бригадой экстренной медицинской помощи из с. Мигово Вижницкого района. Установлен диагноз „гастроэнтероколит“. От госпитализации больные отказались, а свое заболевание связывают с едой в ресторане „Гетьман“, который находится в с. Мигово Вижницкого района. Впоследствии поступило сообщение об обращении еще 14 человек с признаками пищевого отравления», — говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия сразу выехали специалисты, чтобы провести эпидрасследование. Сейчас они выясняют факторы передачи, обстоятельства и источники возбудителя заболевания.

В тему: Во Львовской области дети из приюта отравились на праздничном обеде.