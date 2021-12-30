Поверим?.. Украинским водителям пообещали безопасные дороги уже через пару лет

Главное: Украинским водителям пообещали сделать безопасные дороги. Произойти это должно к 2024-му году.

Детали: Государственное агентство автомобильных дорог Украины сделало громкое заявление. К 2024-му году водителям пообещали ликвидировать все опасные места на транспортных магистралях страны.

Там рассказали, что за прошедшие пару лет на безопасность дорожного движения выделили 16,3 миллиарда гривен.

Чиновники уверяют: «Благодаря увеличению финансирования отрасли за два года удалось устроить 1 254 километров освещения. За 2018-2019 годы было сделано 179 километров освещения».

Отмечается также, что выросло число установленных дорожных знаков: 54 тысячи в этом году по сравнению с 42 тысячами в прошлом.

Информируется, что в 2021-м году сделали 26 тысяч километров дорожной разметки (на тысячу больше, чем в 2020-м).

Водителям также рассказали, что был разработан проект новой дорожной навигации, которая позволяет предотвратить ДТП из-за непонятной разметки, дорожных знаков и т.д.

Сообщается, что для безопасности пешеходов за последние два года установили 1,2 миллиона метров металлического барьерного ограждения вдоль государственных дорог: это в 2,6 раза больше, чем за 2018-2019 годах. Также в уходящем году обустроили 420 тысяч погонных метров тротуаров, а в прошлом году – около 206 тысяч.

В ведомстве отчитываются: «Практика показала, что людям часто приходится идти прямо по дороге с интенсивным движением транспорта, рискуя жизнью и здоровьем из-за отсутствия пешеходной зоны. За последние два года эти факторы сыграли важную роль в ликвидации 28 мест концентрации ДТП. В 2022-м году планируем сделать все, чтобы исправить ситуацию еще на 18 локациях».

Резюмируется, что до 2024-го года собираются ликвидировать все опасные места на дорогах страны.

В тему: Чиновники одного из спальных районов Киева захотели посыпать дороги «серебряной» солью.