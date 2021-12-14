В Арктике зафиксирован уникальный температурный рекорд – было очень жарко

Главное: В Арктике зафиксирован температурный рекорд. Воздух прогрелся до плюс 38 градусов.

Детали: Уникальный температурный рекорд был зафиксирован в Арктике 20 июня 2020 года. О нем только сейчас сообщает Всемирная метеорологическая организация.

Информируется, что в Верхоянске воздух прогрелся до 38 градусов тепла.

Отметим, что Верхоянск находится в 115 километрах от Полярного круга на территории Республики Саха (Якутия) в РФ.

Эксперты говорят, что для Восточной Сибири характерны длинная очень холодная зима и короткое жаркое лето.

Сообщается, что два последних года были аномально жаркими не только в Арктике. Зафиксированы самые высокие температуры за всю историю наблюдений в Антарктиде.

В докладе сказано, что также в 2020 году был также установлен новый рекорд в 18,3 градуса тепла для антарктического континента.

Резюмируется, что Арктика является одним из регионов мира с наиболее быстрым потеплением, и ее температура более чем в два раза превышает среднемировые.

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