В Днепре женщина уронила младенца из—за того, что ее начал избивать сожитель

Главное: В Днепре в детскую областную клиническую больницу доставили 2-месячного младенца с тяжелыми травмами. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму с переломом левой теменной кости.

Детали: В Днепре медики областной детской больницы спасают жизнь младенца, поступившего с тяжелыми травмами головы. Оказалось, ребенок пострадал в результате конфликта между матерью и его сожителем. Об этом сообщает «Днепр Час».

Между ранее судимым 49-летним мужчиной и 28-летней женщиной, державшей ребенка на руках, возникла ссора. Когда сожитель начал избивать женщину, она уронила младенца. Ребенок получил тяжелые травмы в результате падения.

Медики диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга 1-й степени, перелом левой теменной кости и ушибы мягких тканей головы.

«Мать ребенка от каких-либо показаний отказалась. Будем подключать социальные службы, чтобы изымать детей», — сообщили в полиции.

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