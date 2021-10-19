Икоту назвали предвестником смертельного заболевания

Главное: Икота может быть признаком онкологии. Появился вывод врачей.

Детали: Британские медики заявили, что икота может быть предвестником рака пищевода. Появились данные их отчета.

Так, доктор Хуссейн Абдех сообщил: «Могут появиться признаки рака, если ваш желудок перестанет работать должным образом, и вы заметите, что он раздулся без видимой причины».

Специалисты советуют обратить внимание, если икота возникает слишком часто, напомнив, что, обычно, человек сталкивается с ней из-за чрезмерно быстрого приема пищи, слишком большого количества еды или употребления алкоголя.

Они добавили, что постоянная икота, приступы которой длятся свыше 48 часов, требует незамедлительного обращения за медицинской помощью, предупреждают специалисты.

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