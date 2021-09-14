Семин день: какой праздник отмечается 14 сентября 2021 года

Сегодня, 14 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — Семин день и День междусобойщиков.

Семин день

Название праздника пошло от имени святого Симеона. Он прожил на свете 100 лет и умер в молитве (год смерти – 459-й). Вел праведный образ жизни, за что Бог наградил его лечебными, исцеляющими способностями, даром пророчества и предвидения.

Святой Симеон является основателем нового направления аскетизма – столпничества. Сначала Симеон стал монахом, проводящим свою жизнь в молитвах, послушании, постах. Чтобы быть ближе к Богу, он уединился в сирийской пустыне на столпе, высотой несколько метров. Праведник днем и ночью стоял на столпе, вознося молитвы к Богу. Он не покидал свой пост, не смотря на палящее солнце, дожди, холод, ограничил себя в пище, сне, отдыхе ради христианской веры в Бога. Он питался размоченными зернами пшеницы и водой, которые приносили ему добрые люди.

Воздержание, праведный образ жизни, необыкновенная воля и сила духа привели к Симеону множество людей, среди которых были христиане и язычники. Они слушали проповеди Симеона, убеждаясь в праведности христианской церкви. Благодаря Симеону, многие язычники приняли Крещение. Православная Церковь вознесла Симеона в разряд Святых.

День междусобойщиков

Этот праздник отмечают каждый год все люди, которые обладают хорошим чувством юмора и любят закрытые вечеринки. Данный день служит хорошим поводом отдохнуть от повседневной рутины и пообщаться с коллегами и друзьями в неформальной обстановке.

Междусобойчиком называют веселую дружескую пирушку в узком кругу. Домашние вечеринки в небольших компаниях в последнее время стали очень популярными по нескольким причинам. На таком мероприятии могут оказаться только те люди, которые приглашены, а во-вторых, дома пирушку можно устроить именно так, как привыкла проводить время компания друзей.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День трезвости в США;

- День хинди в Индии;

- День Огненного Волха;

- Воздвижение Креста Господня на Кипре.