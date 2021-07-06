Главные новости за 6 июля 2021 года

— В Украине разрешили списывать долги с банковских карт людей. К системе, которая позволяет автоматическое списание средств, подключились пока семь банков.

— За сутки коронавирусом в Украине заболел 541 человек. Умерли двадцать людей.

— С 17 по 30 июля в Украине пройдут Многонациональные военные учения «Три меча-2021». В них примут участие более 200 боевых машин и более 1,2 тысяч военнослужащих из Украины, Польши, Литвы и США.

— В Одессе случился курьезный случай с кортежем президента Украины Владимира Зеленского. Сотрудник ГУД по ошибке открыл дверь не гаранту, а главе Офиса президента Андрею Ермаку.

— На учениях Sea Breeze, которые в конце июня стартовали в Черном море, заметили двойника президента Украины Владимира Зеленского. Это уже не первый подобный случай.

— Тарифы на отопление в Киеве могут вырасти. Связано это с ценовой политикой «Нафтогаза».

— За первые полгода 2021 года Госкино запретило семь украинских и российских фильмов и сериалов для демонстрации на территории Украины. Связано это с участием в них лиц, которых внесли в список создающих угрозу национальной безопасности Украины.

— Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал «сроки годности» так называемых COVID-сертификатов. У каждого документа, связанного с вакцинацией, есть свой срок.

— Известная аналитическая контора WhoScored составила список лучших игроков сборной Украины на текущем чемпионате Европы по футболу. Лучшим среди наших стал Александр Зинченко.

— В России на Камчатке с радаров пропал пассажирский самолет, на борту которого находилось 28 человек. Вскоре стало известно, что самолет потерпел крушение.