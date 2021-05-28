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Новости > Ученые заявили, что Тихий океан загрязнен ртутью

Ученые заявили, что Тихий океан загрязнен ртутью

Александр Панько
28.05.21 00:01
129
Ученые заявили, что Тихий океан загрязнен ртутью

Главное: В Тихом океане найдены залежи ртути. Ученые бьют тревогу.

Детали: Ученые-океанологи из Дании, Канады, Германии и Японии на борту немецкого исследовательского судна Sonne исследовали Тихий океан. Подробности пишет издание Scientific Reports.

Сообщается, что исследователи обнаружили в самых глубоких его местах огромное количество залежей ртути, которая попала сюда с продуктами человеческой деятельности.

Информируется, что ученые исследовали два глубоководных желоба: Кермадек на востоке и Атакама, на западе, у берегов Чили.

Отмечается, что оба желоба «имеют среднюю глубину от восьми до десяти километров».

Тут эксперты провели отборы проб как из самых глубоких их частей, так и в прилегающих областях, где глубина составляет от двух до шести километров.

Выяснилось, сказано в статье, что «количество ртути в самых глубоких частях Тихого океана оказалось максимальным из когда-либо зарегистрированных в морских отложениях».

Ученые бьют тревогу: «Такие высокие уровни ртути могут быть репрезентативными для общего увеличения антропогенных выбросов ртути в океан».

Информируется: «Океанские желоба действуют как места постоянной утилизации. Ртуть, которая там окажется, будет захоронена на многие миллионы лет, а тектоника плит перенесет ее в верхнюю мантию Земли».

Океанологи резюмируют: «Мы показали, что океанические желоба представляют собой горячие точки накопления ртути, при этом темпы этого накопления во много раз выше, чем считалось ранее».

В тему: Появилось видео эпичного падения китайской ракеты в Индийский океан.

Тэги: ученые, ртуть, мир, экология, Тихий океан

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