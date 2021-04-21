Полицейского, спровоцировавшего массовые протесты в США, признали виновным по всем пунктам

Главное: Американский суд признал полицейского, убившего чернокожего Джорджа Флойда в мае прошлого года, по всем пунктам обвинения. Ему грозит до 40 лет лишения свободы. Это решение поприветствовали президент США Джо Байден и вице-президент Камалла Харрис.

Детали: Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Човин был признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Как сообщает The New York Times, после 10-часового обсуждения в течение двух дней после судебного разбирательства, длившегося три недели, присяжные признали Човина виновным в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве Флойда.

Ему грозит до 40 лет лишения свободы. Ожидается, что приговор ему будет оглашен через восемь недель.

Суд присяжных состоял из 12 человек, из которых шестеро белых американцев, четверо темнокожих и двух людей смешанного происхождения.

Как сообщает «Радио Свобода», суд над Човином продолжался 3 недели. Стороны обвинения и защиты в течение трех недель предлагали присяжным свои версии причин смерти Джорджа Флойда во время его ареста полицейскими. Прокуроры использовали как основное доказательство видеозапись задержания, во время которого Шовин держит колено на шее Флойда, который лежит на земле и не двигается.

Эрик Нельсон, адвокат Шовина, настаивал на том, что причиной смерти стало сердечно-сосудистое заболевание, которым страдал Флойд, и наличие в его организме наркотиков в момент задержания. Действия полицейских, по его словам, были оправданы, поскольку Флойд активно сопротивлялся при аресте.

Как сообщает «Европейская правда», президент США Джо Байден и вицепрезидентка Камала Харрис смотрели объявление вердикта в прямом эфире. «Сегодняшний вердикт — это шаг вперед. Ничто не может вернуть чьего брата, чьего отца. Но это может стать огромным шагом вперед к справедливости в Америке. Чтобы быть примером за рубежом, Америка должна продолжать бороться с расовой несправедливостью и неравенством у себя дома», — заявил глава государства, подчеркнув, что обвинительные приговоры в подобных случаях — большая редкость.

Он добавил, что на этом нельзя останавливаться и нужно сделать больше для того, чтобы подобная трагедия не повторилась.

Суд над остальными тремя коллегами Шовина, которых обвиняют в пособничестве и подстрекательстве, состоится в августе.

В тему: В мае 2020 года в американском Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты из-за убийства полицейскими чернокожего правонарушителя Джорджа Флойда. На него сначала надели наручники, а затем уложили на землю и «демонстративно» задушили, прижав шею коленом.

В итоге в крупных городах США пришлось ввести комендантский час, а в штатах Аризона, Техас и Вирджиния — чрезвычайное положение.

При этом в результате вскрытия тела Флойда в его организме были обнаружены следы коронавируса, растительных и синтетических наркотиков.