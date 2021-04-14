Генетик огорошил всех любителей чипсов неприятной новостью

Главное: Чипсы и картошка фри могут исчезнуть. Причина – глобальное потепление.

Детали: Любители чипсов и картошки фри могут остаться без привычного лакомства. Об этом заявил селекционер и генетик Ричард Нови из Министерства сельского хозяйства США.

Специалист говорит, что все дело в том, что из-за глобального потепления сорту картофеля Russet Burbank, из которых производят эти закуски, грозит исчезновение. Так, выяснилось, что уменьшается количество горного снега, который идет на орошение посевов этого сорта.

Отметим, что данный сорт особо распространен в Северной Америке. Его плюсами называют крупный размер, высокое содержание крахмала и особенный вкус.

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