Юрий Доскич и Остап Доскич: депутаты используют деньги «янтарной мафии» для застройки Львова, - СМИ

Как оказалось, депутат со Львова Остап Доскич и Юрий Доскич выстраивают репутацию порядочных бизнесменов. Однако, эта «картинка» расходится с реальностью, если исследовать круг бизнес-партнеров и друзей семьи Доскичей. Остап Доскич и Юрий Доскич оказываются «замазанными» в хищениях государственных средств, строительстве во вредных зонах и связями с полукриминальными элементами, пишет издание Проблематик.

Издание также сообщает следующее:

«Еще в ноябре 2020 года во время теледебатов с оппонентом городской голова Львова Андрей Садовой упрекнул в том, что в списке «Европейской Солидарности» очень много застройщиков. Мол, с такими кандидатами город рискует превратиться в сплошную строительную площадку. Тогдашний его соперник Олег Синютка не нашел, что ответить на этот упрек, поскольку в большей степени слова мэра полностью соответствуют действительности. Одним из представителей бизнеса, занимающегося строительством, в списке «Европейской Солидарности» на выборах во Львовский городской совет был Остап Доскич. Он вместе с его братом Юрием хорошо известны во Львовской области. Прежде всего, своим предприятием «Гал-кат», производящим медные провода и кабели. Недавно журналисты обнаружили, что предприятие было замешано в хищении средств «Укрзализныци» по делу бывшего советника Офиса президента Артема Шила. Речь идет о десятках миллионов, которые проходили в том числе через счета компаний Доскичей. Во всяком случае, следствие говорит именно об этом.

Другой вид деятельности семьи Доскичей — строительство. И здесь их интересы совпали с другим представителем партии «Европейская Солидарность» — Назарием Бербекой. Он является одним из основателей ООО «Львовская инвестиционная компания» и едва ли не самым известным застройщиком Львова.

Одна из новых построек связывает Бербеку с Доскичами. Так, супруга Остапа Доскича Анна и Назарий Бербека являются учредителями ООО «Сейф таун», адрес регистрации которого улица Кульпарковская, 96А.

По этому адресу строится одноименный жилой комплекс «Safe town». Дочь Остапа и Анны Доскичей Анастасия владеет в нем квартирой, машиноместом и двумя нежилыми помещениями. Сын Доскичей Виталий также владеет в ЖК Safe town одной квартирой и двумя помещениями.

По документам, застройщиком жилого комплекса является «Новое жилье», юридически оформленное на ООО «Львовская инвестиционная компания», принадлежащее Бербеке и его бизнес-партнерам Тарасу Дидыку и Александру Потернаку. На месте строительства по улице Кульпарковская раньше размещалась автобаза. Впоследствии земельные участки арендовало ООО «Тибет», принадлежащее Доскичам. Эта фирма занималась изготовлением обуви и, собственно, под производственные мощности арендовала эти земли. Однако, очевидно, строить многоэтажки значительно прибыльнее, чем продавать резиновые сапоги, поэтому Доскич с Бербекой, благодаря связям во Львовском городском совете, где оба являются депутатами, добились изменения целевого назначения участков с земель промышленности, транспорта и связи на земли жилой и общественной застройки.

Участки будущего комплекса расположены на месте Львовской автобазы № 6, которые, в соответствии с зонингом, относятся к зонам предприятий и сооружений IV-V класса вредности. В таких местах разрешено строить транспортные предприятия, склады или базы. Но никак не жилье. Но весной 2020 года депутаты Львовского городского совета убедили, что жилой комплекс рядом с железной дорогой на месте автобазы будет лучшим решением. Доскичи и Бербека получили единогласное «за» для своего жилищного комплекса.

В октябре 2023 года вся Львовщина гудела новостями о люксовой свадьбе бывшего прокурора Ростислава Ильницкого и работницы ГБР Роксоланы Москвы. Дорогой загородный клуб, два дня празднования, двухметровый торт, известные певцы и, конечно, не менее известные гости. Был на свадьбе и Остап Доскич. По данным местной прессы, сидел он рядом с Романом Побурко. Побурко в 2020 году баллотировался во Львовский городской совет от партии «Варта», но в отличие от Доскича мандат не получил.

Побурко и Доскичи — бизнес-партнеры по ООО «ДП Инвест-проект». Главным видом деятельности компании является архитектура.

Семья Побурко имеет свой строительный бизнес. В частности, на Юлиана Побурко записана компания «Глобал девелопмент». Компания построила ЖК «Форест Хилл» по улице На Нивах. Правда, вместо разрешенных четырех этажей дом вырос до двенадцати. Фирма получала многочисленные предписания от Государственно-архитектурно-строительной инспекции на снос лишних этажей. В 2019 году Львовский окружной административный суд обязал застройщика снести восемь этажей ЖК «Форест Хилл». Впоследствии это решение было поддержано в апелляции.

Стоит отметить, что квартиры на этажах, разрешения на строительство которых не было, конечно, заранее были проданы доверчивым инвесторам.

В 2020 году прокуратура сообщила о подозрении застройщику ЖК «Форест-Хилл». Сообщили о подозрении мошеннику-застройщику, который обманул владельцев всей недостроенной высокоэтажки (88 квартир). Уже получили доказательства по 14 эпизодам, где сумма ущерба почти 8 млн грн«, — рассказывала главный прокурор Львовщины Ирина Диденко.

Компания Побурко известна и другими скандальными постройками. Так, «Глобал девелопмент» засветилась в незаконном строительстве ЖК «Оранж» на улице Варшавской-Сосновой. Разрешение было выдано на 3-х этажный дом, тогда как застройщик рекламировал здание на 10 этажей. В 2017 году благодаря усилиям Львовского городского совета земельный участок был возвращен под сквер. Также «Глобал девелопмент» Побурко был инвестором по строительству ЖК «Галиция» по улице Шевченко во Львове. Застройщик начал строительство самочинно, но до сноса так и не дошло. Львовский городской совет согласился на мировое соглашение, а взамен получил определенное количество квартир в коммунальную собственность. Упомянутый сосед Остапа Доскича на прокурорской свадьбе Роман Побурко имеет интересные родственные связи. Он женат на дочери бывшего главы Государственного бюро расследования Романа Трубы — Марти. Именно с ней он позировал для фото вместе с молодоженами в октябре 2023 года.

На той же прокурорской свадьбе присутствовал еще один близкий к Доскичам гость. Это Мирон Киндий. Он является совладельцем строительной компании «Семейное Имение» и основателем строительной фирмы «Т.В.Д.». Также бизнесмен является президентом одноименного футбольного клуба, где является играющим футболистом. Старшая дочь Юрия Доскича Юлия связана с семьей Киндий родственными связями. В частности, сейчас она носит их фамилию.

По данным профильного сайта ЛУН компания «Т.Д.В.» построила 7 домов, в процессе строительства находятся еще два дома. Сейчас фирма Мирона Киндия возводит во Львове ЖК «Софиевка» на улице Венгерской. По данным Реестра прав, на дочь Юрия Доскича Юлию Киндий записан целый дом по улице Венгерской без указания отдельных квартир.

Еще одним бизнес-партнером семьи Доскичей по строительной сфере является другая известная семья — Продивусов. Богдан Продивус и Остап Доскич являются учредителями ООО «Компания Сейфбуд», ООО «Плюс девелопмент», Акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд „Меривилль“ и ООО „Полесье групп“. Последнюю компанию в 2019 году обвиняли в незаконном сносе зданий хлебзавода в Житомире и нанесении материального ущерба.

Остап Доскич вместе с братом Юрием также соучредители компании ООО „Будресурс“. Совладельцами в ней являются Богдан и Степан Продивус, в свою очередь владеющие строительной компанией „Плюс инвест девелопмент“. Эта фирма строит ЖК Plus Development по улице Малоголосковской во Львове.

Семья Продивусов известна, прежде всего, янтарным скандалом и судебными делами вокруг компании „Мостобуд“. Брат Богдана Продивуса Владимир был народным депутатом от „Партии регионов“ и председателем правления „Мостобуда“. Был зафиксирован на видео во время разборок между бандами копателей янтаря в Ровенской области. В частности, Владимир Продивус привез из Житомирщины и Киевщины группу „спортсменов“, которые в лесу пытались поделить сферы влияния с местными представителями.

До этого еще в 2015 году Владимир Продивус подозревался в намерениях взять под контроль компанию „Укрбурштын“.

После депутатства Владимир Продивус возглавил Федерацию бокса Украины. В мае 2022 года он попал в скандал из-за рукопожатия с главой Международной боксерской ассоциации, россиянином Умаром Кремлевым. В июне Федерация бокса Украины избрала себе нового руководителя, однако Продивус долгое время пытался обжаловать это решение. В июле 2023 года Владимир Продивус „сдался“ и отказался от продолжения боя за должность в Федерации. Степан Продивус, являющийся бизнес-партнером по строительному бизнесу с Доскичами, возглавляет Львовскую Федерацию бокса».

Также издание сообщает: «Очевидно, что семье Доскичей это точно известно. Ведь в каждом из описанных четырех кейсов по бизнес-связям есть доля скандальности. Где-то она больше — как в истории с Продивусами, где-то чисто семейная — как посещение прокурорской свадьбы вместе с партнерами по строительству. Но так или иначе все эти истории очень далеки от добропорядочного имиджа, который рисуют Юрий и Остап Доскичи».