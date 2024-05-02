Стало известно, почему роботы… медленно бегают

Стало известно, почему во время бега роботы не могут обогнать людей, животных и насекомых в естественной среде. Это выяснила международная группа ученых из США и Канады.

Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что биологические организмы значительно опережают свои механические подобия, когда дело касается движения.

Данные выводы экспертов базируются на анализе десятков предыдущих работ, рассматривавших перемещения гепардов, тараканов и человека в сравнении с подобными им машинами.

Было сказано, что, для примера, робот-таракан HAMR-Jr, созданные в Гарвардском университете, способен при движении по прямой набирать скорость, сравнимую со скоростью гепарда (около 100 километров в час). Но обычный живой таракан превосходит HAMR-Jr в маневренности и возможности передвигаться по любым типам поверхностей.

Сообщается, что на системном уровне роботы уступают биологическим организмам в согласованности работы своих частей: когда инженеры увеличивают скорость движения, им приходится жертвовать способностью машины быстро менять направление.

Поясняется, что организм представляет собой целостную систему, части которой обладают широким набором функций.

В результатах анализа они поведали: «Мышцы квадрицепсы, приводящие в движение ноги, могут напоминать приводы робота с аналогичной функцией. Но квадрицепсы производят собственную силу, расщепляя жиры и сахара, а также снабжены нейронами, которые передают информацию о давлении и болевых ощущениях».

Резюмируется, что с живыми существами теоретически могли бы сравниться роботы, каждая конечность которых представляла бы собой автономную систему с собственными датчиками, приводами и схемами управления.

Ранее в США создали самых маленьких роботов в мире.