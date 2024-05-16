Диетолог поведала о страшном вреде протеиновых батончиков

Популярный диетолог из Великобритании Кэти Лопес поведала о вреде протеиновых батончиков. По ее словам, их лучше не есть.

Дело в том, говорит специалист по питанию, что употребление протеиновых батончиков с сукралозой (это нередко используемый для производства низкокалорийных продуктов искусственный подсластитель) способно лишь усиливать чувство голода и провоцировать переедание.

Она сказала, что употребление искусственно подслащенных продуктов не вызывает у человека настоящего удовлетворения и только усиливает тягу к пище с природными сахарами.

Как поясняется, сахар стимулирует центры удовольствия в мозге, активизируя дофаминовую систему.

Сообщается, что при употреблении низкокалорийной пищи с заменителями сахара этого не происходит.

Увы, но желание съесть сладкую пищу при этом не исчезает, а усиливается.

Ранее опыты с участием грызунов уже доказали, что диета с высоким содержанием сукралозы стимулирует аппетит у мышей: животные грызуны съедают больше пищи, несмотря на уже закрытую объективную суточную потребность в калориях. Такой же эффект возникает у людей после употребления диетических напитков и жевательных резинок.

Ранее британский диетолог рассказал, как похудеть без диеты.