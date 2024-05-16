Си Цзиньпин повторил призыв к «политическому решению» войны РФ против Украины

Китай поддерживает идею о «политическом завершении» войны России против Украины. При этом Пекин поддерживает суверенитет Украины. Соответствующее заявление сделал лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает The Paper.

Си Цзиньпин повторил, что Китай будет поддерживать позицию нейтралитета в своей внешней политике. Как цитируют китайские СМИ, и Си Цзиньпин, и Путин согласились, что правильным направлением разрешения «украинского кризиса» является политический путь.

Китайский лидер считает, что «политическое разрешение» конфликта включает соблюдение принципов Устава ООН, то есть уважение суверенитета и территориальной целостности.

По его словам, Китай надеется, что Европа в скором времени вернется к миру и будет играть конструктивную роль.

Напомним, Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление.