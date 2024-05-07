В США вручили Пулитцеровскую премию

В Колумбийском университете США объявили лауреатов Пулитцеровской премии — одной из самых престижных американских наград в области литературы, журналистики, музыки и театра. Об этом сообщила администратор премии Марджори Миллер.

Указывается, что премию получили фотографы агентства Associated Press в области художественной фотографии за освещение глобального миграционного кризиса на границе США и Мексики.

Две Пулитцеровские премии за серию расследований о производственной империи Илона Маска и награду в категории экстремальных новостей за фотосъемку конфликта Израиля и Газы получило агентство Reuters.

Три награды, в частности, за освещение нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и его последствий, а также о детском труде мигрантов в США досталось The Times.

The New York Times получила три награды за журналистские расследования, международные репортажи и написание статей.

Журнал New Yorker получил две Пулитцеровские премии.

Ее также получил российский оппозиционный лидер и обозреватель Washington Post Владимир Кара-Мурза, редактор газеты Дэвид Гоффман и журналист Джерри Ши.

Награду в номинации «государственная служба» получила ProPublica за репортажи о Верховном суде США и коррупции в нем.

Пулитцеровскую премию за специальные цитаты также получили журналисты и писатели, освещавшие войну в Газе.

Пулитцеровская премия отметила лучших в журналистике в 15 категориях, а также в восьми категориях, сосредоточенных на книгах, музыке и театре. Победитель в номинации «государственная служба» получает золотую медаль. Все остальные победители по 15000 долларов.

Напомним, голливудские звезды были возмущены списком номинантов на премию Оскар-2024