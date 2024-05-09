Стало известно о небывалой пользе орехов и семян

Диетолог Тим Спектор и биохимик Макс Гоуленд из Великобритании поведали о небывалой пользе орехов и семян. По их словам, в день следует употреблять небольшую горсть орехов и семян, разделив их на порции.

Специалисты уверяют, что так можно снизить риск развития онкологии и заболеваний сердца.

По их словам, ключевым преимущество употребления орехов и семян заключается в полезном действии клетчатки, то есть неперевариваемых растительных волокон, в их составе.

Указывается, что данный пищевой компонент способствует улучшению общего состояния здоровья, а также пищеварения, кровообращения, показателей кровяного давления и уровня сахара в крови.

Кроме этого, сообщают британцы, орехи и семена богаты полезными жирами, белками, витаминами, минералами, препятствующими развитию сердечнососудистых заболеваний.

Информируется, что орехи предотвращают накопление вредного холестерина в крови, что способствует сохранению эластичности стенок сосудов.

При этом нормальная сосудистая функция снижает риск инфаркта и инсульта.

Сказано, что в различных исследованиях все чаще обнаруживается связь между потреблением орехов и сниженной вероятностью развития рака.

Уточняется, что максимальную пользу от семян и орехов можно получить, если употреблять их ежедневно небольшими порциями.

Подчеркивается, что орехами не следует заменять остальные растительные продукты, такие как крупы, фрукты, овощи и зелень, а лучше отказаться от печенья, чипсов и газированных напитков.

Ранее психиатр из США рассказала о вреде валерьяны для мозгов.