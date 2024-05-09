Диетолог рассказала, как правильно употреблять какао

Популярный диетолог и невролог из Великобритании Эми Райхельт заявила, что какао способно замедлить старение организма. Происходит это благодаря флавоноидам в его составе, которые нейтрализуют вызывающие воспаление вещества, известные как свободные радикалы.

Подчеркивается, что главное значение имеет формат употребляемого продукта.

Так, по ее словам, для получения максимальной пользы стоит отдать предпочтение натуральному порошку какао в чистом виде или высококачественному горькому шоколаду.

А вот разнообразных сладких закусок и напитков следует избегать.

Поясняется, что темный шоколад содержит какао в повышенной концентрации. В нем мало сахара, который может нейтрализовать полезный эффект флавоноидов – это растительные вещества, которые могут замедлять старение и предотвращать болезни сердца, головного мозга и рак путем нейтрализации свободных радикалов.

Сказано, что свободные радикалы представляют собой частицы, накапливающиеся в клетках организма по мере жизнедеятельности человека или в результате воздействия окружающей среды. Они вызывают повреждения клеток, называемое окислительным стрессом.

Информируется, что окислительный стресс выступает провокатором различных заболеваний и преждевременного старения.

Эксперт рассказала, что какао также содержит небольшое количество соединений, таких как триптофан, фенилэтиламин, тирозин, триптамин и тирамин, которые способны действовать как стимуляторы центральной нервной системы или как строительные блоки некоторых нейромедиаторов, улучшающих настроение при употреблении.

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