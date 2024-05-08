Jerry Heil травмировалась во время выступления на Евровидении-2024

Певицы Jerry Heil и Alyona Alyona, которые представляют Украину на «Евровидении-2024», блестяще выступили в первом полуфинале конкурса. Они сорвали овации после своего выступления и прошли в гранд-финал. Однако не обошлось без травм.

Оказалось, что во время исполнения песни «Teresa & Maria» Jerry Heil серьезно повредила колено. Поэтому после номера ей срочно оказывали помощь. Подробностями инцидента она поделилась в своем Telegram-канале.

«В тот момент, когда я поднимаюсь на гору и в конце, когда уже началась кульминация, я упала на колено. Когда мы репетировали, то это было на полу, там нет угла наклона. А тут получилось, что я вытянулась вперед и упала на гору, а она под углом. Поэтому немножко перестаралась по экспрессии и ты себя не понимаешь, адреналин зашкаливает», — объяснила певица и показала перемотанное колено.

Но добавила, что чувствует себя лучше и успокоила поклонников.

«Я жива, честно. Мне приложили холод и все будет хорошо», — подчеркнула она.

К слову, во время генеральной репетиции АІуоnа АІуоnа тоже упала на сцене. Она повредила себе только ноготь и чувствует себя сейчас хорошо. Артистки шутят, что нужно было немного выстрадать им номер, чтобы действительно почувствовать его.

Напомним, назван вероятный победитель Евровидения-2024.