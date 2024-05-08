Стало известно о плане НАТО по отправке войск в Украину

Страны-члены НАТО планируют утвердить декларацию с отказом от ввода войск в Украину. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera с ссылкой на проект документа.

Отмечается, что он может быть принят на июльском саммите НАТО в Вашингтоне.

Одно из ключевых положений проекта — «никаких сапог на земле». Имеется в виду отказ от ввода войск НАТО в Украину.

Кроме этого, в документе говорится, что руководство «группой Рамштайн» по помощи Украине перейдет от США в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Такой шаг, как отмечает издание, позволит более эффективно управлять военной помощью.

До сих пор именно министр обороны США Ллойд Остин возглавлял «группу Рамштайн», то есть 50 стран, поддерживающих Украину. Однако на июльском саммите будет решено передать эту задачу штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Напомним, Литва может отправить своих солдат в Украину.