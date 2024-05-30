Петр Оленич: коррумпированный «человек Кличко» может сесть в тюрьму, - СМИ

Близкий к мэру Кличко чиновник-коррупционер Петр Оленич получил два подозрения и уголовное производство. Оленич Петр Сергеевич может сесть на 7 лет, пишет издание Проблематик.

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«Оленич Петр Сергеевич, со 2 апреля 2021 года — заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. В структуре КГГА он находится последние 7 лет, три из которых занимали должность директора Департамента земельных ресурсов — «ласого» места, на котором при желании и отсутствии совести можно хорошо обогатиться. Оленич — всю жизнь чиновник, собственного бизнеса у него никогда не было. Но это не помешало ему «дорости» к образу жизни, не соизмеримой с жизнью государственного служащего. Оказывается, это не очень сложно, если полжизни отвечать за управление землями коммунальной и государственной собственности. Как заместитель Кличко Оленич Петр Сергеевич получил полгектара под Киевом в подарок

20 апреля 2015 года Петр Оленич назначен исполняющим обязанности начальника Главного управления Государственного земельного агентства в Киевской области. Это произошло как раз после того, как его, начальника ГУ Госземагентства в Сумской области, обвинили в дерибане в пользу председателя Сумской облгосадминистрации Владимира Шульги 110 гектаров земли под Сумами . Именно во время управления землями Киевской области Петр Оленич стал счастливым владельцем четырех земельных участков в селе Богдановка Броварского района. Но нет, он их не купил за зарплату чиновника, ему... подарили. Все четыре участка размером по 0,15 гектар каждый находятся рядом на одной улице Новобогдановской и имеют номера 10, 11, 17 и 21. Оленич Петр Сергеевич получил их в собственность в течение одной недели — с 20 по 28 января 2016 года, когда он уже почти год руководил Главным управлением Госземагентства Киевщины. Дарителями оказались четыре физических лица: Погребняк Ирина Сергеевна 1994 года рождения, Мельниченко Людмила Олеговна 1992 года рождения, Примак Алексей Юрьевич 1990 года рождения и Карпенко Яна Александровна 1991 года рождения. Все проживают в микрорайонах Троещина и Воскресенка в Киеве. И все эти люди получили в частную собственность государственные земельные участки в селе Богдановка за два месяца до того, как все вместе решили их подарить Петру Оленичу — три из них были зарегистрированы 5 ноября 2015 года и четвертый — 23 декабря.

Молодые люди в возрасте от 21 до 26 лет, никак не связанные между собой и с самим Петром Оленичем, получив из государственной в частную собственность размещенные рядом на одной улице в одном селе земельные участки общей рыночной стоимостью около 33 000 долларов США, вместе решают подарить их руководителю киевского областного управления Госземагентства. Где-то слышали уже о такой благотворительности? Выглядит все так, что Петр Оленич, как выгодоприобретатели этой истории, использовал свое служебное положение в целях личного обогащения, выведя 6 тысяч квадратных метров земли из государственной собственности в частную подставным лицам, которые потом их едва ли не в один день переписали на Оленича. Данные земельные участки присутствуют в его декларации, но там щекотливо не указан источник их получения. Также деликатно, кстати, почему-то не указано в биографии Петра Оленича на официальном сайте Киевской городской государственной администрации о его пребывании в и.о. начальника Киевского областного Госземагентства. Неужели именно из-за истории с земельными подарками? Надеемся, что НАПК и НАБУ все же заинтересуются этим.

Земельные махинации в Сумской и Киевской областях не стали вершиной успеха Оленича на его пути к личному обогащению. Настоящая золотая жила открылась чиновнику с попаданием в КГГА, а именно на должность директора Департамента земельных ресурсов в 2018 году. Теперь в руках опытного по земельным делам чиновника оказались столичные коммунальные и государственные земли, которые не дают покоя крупным киевским застройщикам, так и готовым щедро заплатить за нужное им решение.

Так, в октябре 2019 года Департамент земельных ресурсов в нарушение процедуры (через месяц после окончания срока аренды) подал на земельную комиссию Киевсовета представление за подписью Оленича, на основании которого члены комиссии без решения Киевсовета возобновили ООО «Строительный мир» аренду участка в 1368 квадратных метров. на улице Зверинецкой 72 под строительство многоэтажного ЖК «Эдельвейс» с подземным паркингом при том, что данный земельный участок, согласно градостроительным условиям и ограничениям, имел статус — без права на капитальную застройку. Здесь Оленич Петр Сергеевич выплыл снова.

Подменой Департамент земельных ресурсов КГГА под руководством Оленича занимался не раз. В 2020 году Оленич подписал объяснительную записку в Киевсовет по земельному участку площадью 1,6193 га на улице Щусева возле станции метро «Сырец», где находится зеленая зона. В записке он отметил, что это земля коммунальной собственности города при том, что на самом деле этот участок находился в государственной собственности с целевым назначением — сквер. Таким образом, Оленич фактически «рейдернул» большой кусок земли у государства. Зачем? Чтобы в дальнейшем изменить целевое назначение этого участка.

Как писали «Наши деньги», на публику в Киевсовете разрабатывали проект решения о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства под зеленую зону для коммунального предприятия «Киевзеленстрой» на этом участке. Но параллельно с этим департамент Оленича в тени разработал и зарегистрировал в Государственном земельном кадастре проект землеустройства этой земли под жилую застройку. В настоящее время в ДЗК целевое назначение этого участка под номером 8000000000:91:009:0029 звучит как «для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры». Между тем, проект решения о разрешении «Киевзеленстроя» устроить там сквер с каким-то временем в результате был отозван Петром Оленичем по рассмотрению Киевсовета. Такой махинацией более 1,5 га парка документально из сквера превратились в очередной жилой комплекс.

Интересно, что во всех случаях Оленичу Петру Сергеевичу всегда удавалось оставаться в тени. Даже когда стражи порядка заинтересовались историей с участком на Щусева, то вопрос задавали непосредственному начальнику Оленича — заместителю председателя КГГА Николаю Паворознику, а именно ему вручали подозрение. Хотя подписи под документами ставил Оленыч.

Но так везло Оленичу не всегда, потому что за время своего пребывания в должности начальника земельного департамента КГГА он успел еще много. В конце 2018 Киевсовет по его представлению принял Городскую целевую программу использования и охраны земель Киева на 2019-2021 годы, согласно которой ответственным исполнителем программы и главным распорядителем средств на ее реализацию был определен департамент Оленича. Средств было выделено около 1,5 млн грн. За эти деньги налогоплательщиков у департамента была проведена инвентаризация киевской земли, большая часть из них, 1,28 млн грн в 2019 году должны были быть потрачены на разработку технической документации по землеустройству по инвентаризации земель и наполнению Государственного и городского земельного кадастра.

Был только один нюанс — все это уже было сделано в рамках предыдущей программы на 2016-2020 годы. То есть, Оленич «продал» депутатам те же услуги, которые уже были предоставлены его предшественниками. В результате деньги были выведены через ряд коммунальных предприятий и ООО, и дальше исчезли ни денег, ни инвентаризации. Поэтому этим делом занялось Главное следственное управление Национальной полиции Украины, которое проводит досудебное расследование в уголовном производстве № 12022000000000468 по факту растраты должностными лицами Департамента земельных ресурсов КГГА средств местного бюджета по части 5 статьи 191 Уголовного.

А вот в истории с застройкой парка «Нивки» НАБУ и САП даже успели сообщить Оленичу о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Согласно данным следствия, директор Департамента земельных ресурсов Петр Оленич снова прибег к замене, которая привела к выводу зеленой зоны под жилую застройку. В 2019 году Оленич подал на рассмотрение Киевского городского совета проект землеустройства участка площадью 0,6 га на территории парка Нивки, который предусматривал его застройку. В пояснительной записке к проекту Оленич отметил, что участок не входит в природно-заповедный фонд, что, конечно, не соответствовало действительности и легко опровергалось информацией с базы городского земельного кадастра, которая находилась в ведении департамента.

В результате Киевсовет согласовал решение о предоставлении части парка ООО «Украинская марка» под строительство жилищно-офисного комплекса, а жители Киева потеряли право пользоваться им как объектом природно-заповедного фонда. Началась вырубка деревьев и строительство, которое на сегодняшний день приостановлено правоохранителями. Северный апелляционный хозяйственный суд отменил решение горсовета, признав его незаконным, а договор аренды признан недействительным. А Петр Оленич наконец в ноябре 2023 года за свои действия получил подозрение .

Уверены, что это еще далеко не все незаконные дела, которыми занимался Петр Оленич, руководя земельным департаментом КГГА и ставшие на сегодняшний день известны. Для того чтобы убедиться, что махинации с землей на Зверинецкой, на Щусева и в парке «Нивки» Оленич осуществлял не обычное «спасибо» от застройщиков, достаточно проанализировать его официальные доходы и расходы. И увидеть у них большой пробел, который нечем объяснить.

Для начала следует сказать, что жена Петра Оленича Ирина Бисык — такая же чиновница всю жизнь, как ее муж. Была помощницей министра юстиции Александра Лавриновича, которого подозревают сегодня в госизмене, затем с 2016 по 2019 год — заместителем руководителя Управления защиты персональных данных Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, а затем перешла в Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие. вопросов.

По состоянию на 2016 год, когда появилась первая декларация Оленича как кандидата на должность в КГГА, при годовом доходе его семьи (вместе с его женой) в 37 тысяч долларов у них было денежных активов на 83 тысячи долларов. Сегодня же заместитель Кличко имеет сбережений уже примерно на 7,5 млн. грн.

Основной прирост сбережений наблюдается в 2020 году, когда семья Оленича якобы смогла отложить 67 тысяч долларов США при заработанных совокупно 112 650 долларов США. То есть потратить за год Оленич с женой при такой заявленной ими в декларации арифметике имели 45 тысяч 650 долларов.

Но ведь. По данным Реестра прав на недвижимое имущество, Ирина Бисык 8 октября 2020 года приобрела земельный участок площадью 1153 квадратных метра в селе Новые Петровцы под Киевом. Договорная цена покупки составила 11 тысяч 950 долларов (283 211 грн), что в 4,5 раза ниже ее рыночной стоимости, которая на сегодня составляет 50 тысяч 700 долларов.

Кроме того, исходя из данных деклараций Ирины Бисык, с 2020 года она арендовала дом площадью 133,6 квадрата, расположенный по адресу село Новые Петровцы, улица Строителей первая, 11 (через участок от приобретенного им). Аренда данного объекта стоит от 39 до 50 тысяч гривен в месяц, то есть 1450 — 1860 долларов США.

Таким образом, фактически в 2020 году семья Оленича только на приобретение земли и аренду дома в Новых Петровцах должна была потратить примерно 73,5 тысячи долларов. Это уже на 30 тысяч долларов больше, чем задекларировано, но как-то они с двумя детьми должны еще целый год жить, питаться и одеваться.

2021 год для семьи тогда уже заместителя Виталия Кличко стал еще успешнее. При совокупном заработке в 165 500 долларов США сбережения увеличились на 73 тысячи долларов. Но при этом семья Еленича продолжила приобретение новых активов. Еще один земельный участок размером 769 кв.

Также Ирина Бисык в 2021 году купила новый автомобиль Volkswagen Arteon 2021 выпуска за 54 тысячи долларов. Кроме того, семья начала строительство дома на приобретенном участке в Новых Петровцах, на что, по подсчетам от его рыночной стоимости и сроков строительства, заместитель Кличко должен был потратить не менее 100 тысяч долларов. Опять же, без учета расходов на еду, транспорт, быт и так далее нелегальные доходы Оленича могли составлять более 100 тысяч долларов в год.

За военный 2022 семья фактически обозначила расходы на сумму 115 тысяч долларов. При этом Оленич практически закончил строительство дома, а значит потратил за год еще около 100 тысяч долларов, все также арендовал дом (22 800 долларов), купили в апреле 2022 года еще одно авто Volkswagen Arteon,2021 за 34 тысячи долларов, и, таким образом, по-видимому, снова ушли в минус, который мог покрыться только за счет нелегальных доходов чиновника.

К слову, официальная стоимость нового дома общей площадью 202 квадратных метра, которому в феврале 2023 года был присвоен адрес с. Новые Петровцы, ул. США.

Несмотря уже на собранный собственный автопарк из двух новеньких Volkswagen Arteon, Оленич в разгар войны решил потратиться на еще одно, и взял в пользование Tesla Model Y 2022 выпуска — видно, приезжать на «Тесли» в новый дом ему кажется более элитным, чем элитным. на Volkswagen. Сколько он тратит на аренду автомобиля, который стоит 43 тысячи долларов, заместитель Кличко не указал в своей декларации. Хотя, возможно, и не сколько (тогда в НАПК должны появиться вопросы), потому что берет этот автомобиль в пользование он у своего советника и директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олега Половинко . Который, кстати, как и его шеф, живет явно не на зарплату в 370 тысяч грн в год, имея большое имение в 632 квадратных метра, несколько земельных участков, квартир (один из которых в Нидерландах) и еще один автомобиль JAGUAR I-PACE .

Человек, хоть раз воспользовавшийся своей властью и служебным положением ради своего личного блага, чаще потом уже не может остановиться. Судя по всему, это произошло и с Петром Оленичем. До нового дома во время войны и нескольких автомобилей для полного счастья не хватало еще качественных отпусков.

По нашим данным, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда всем военнообязанным был запрещен выезд за границу, Оленичу каким-то чудом удалось совершить 8 путешествий, преимущественно в Европу. Это был «лонг-викенд», то полноценный отпуск на неделю или 10 дней, иногда такие поездки он позволял себе через месяц, иногда каждый месяц.

На новогодние каникулы 2022-2023, например, он 24 декабря выехал через пункт пропуска «Краковец» и вернулся в Украину 8 января. Основания для таких выездов Оленича пока не установлены. Но что интересно: последнее его путешествие произошло 12-17 июня 2023 года. В августе 2023 года, как известно, ДБР задержала чиновника Киевской городской военной администрации, который за деньги организовывал незаконный выезд за границу. Примечательно, что после этого еще Оленич заграницу больше не уезжал.

Как это, к сожалению, уже принято в нашей стране, коррупционные скандалы часто не выбрасывают человека из системы, а, наоборот, лишь подталкивают его выше по карьерной лестнице. Оленич Петр Сергеевич был задействован в земельных схемах как минимум еще во время работы в Сумской области в 2016 году. Получение им в подарок одним махом четырех земельных участков в более чем полгектара под Киевом не вызвало ни у кого никаких вопросов. Напротив, после этого «ценный кадр» попадает в КГГА, где уже «расходится» по полной.

В июле 2019 года, на заседании комиссии Киевсовета по бюджету и социально-экономическому развитию директор Департамента финансов КГГА Владимир Репик доложил, что департамент земресурсов «завалил» внедрение новой нормативной денежной оценки земли, которая должна была работать с начала 2020 года. Он также отметил, что от приватизации новых участков земли в казну деньги не поступают. В таких случаях вся эта история говорит о том, что кто-то пилит бюджет и о том, что работает организованная схема.

Если речь идет о департаменте земельных ресурсов, то обычно надо разобраться, кто его возглавляет. А возглавляющим его оказывается очень колоритный персонаж. Такой колоритный даже не знаю с чего начать.

Зовут директора департамента земельных ресурсов КГГА — Оленич Петр Сергеевич. И не наполнение бюджета, о котором рассказывал Репик, — это мелочи по сравнению с тем, сколько он и его окружение из этого бюджета ворует, дерибанит и выводит.

По данным СМИ, только на одной афере по разработке техдокументации удалось украсть из столичного бюджета 1,4 млрд гривен. Началось все с того, что Оленич умудрился протащить через Киевсовет документ, позволявший ему в 2019 году освоить на теме землеустройства почти 1,4 млрд. гривен из столичной казны. Соответствующую программу утвердили без отчета о выполнении аналогичной программы за 2016-2020 годы, по факту заменив ее новой без всяких оснований. При этом суммы на финансирование задач, которые ранее за счет налогоплательщиков уже явно выполнялись, в новом документе выросли в десятки и сотни раз. Деньги вроде бы тратились на разработку технической документации по землеустройству. Потом деньги пропали без каких-либо объяснений. Куда их девал Оленич и его друзья, непонятно. И это только один из «схематозных» эпизодов Оленича.

Согласно своей официальной биографии, размещенной на сайте КГГА, Оленич начал свою трудовую деятельность в 2004 году с должности ведущего, а затем и главного специалиста Управления информационных технологий Министерства юстиции Украины.

Там же, во времена министра Елены Лукаш, работала и его нынешняя жена Ирина Бисык. Но о ней мы поговорим по отдельности.

С 2008 года Оленич менеджер Департамента жилой недвижимости компании KDD Group NV (Kyiv Donbas Development Group, Нидерланды). Компания Киев-Донбасс стала скандально известной в связи с сенсационным интервью Леонида Ройтмана 2014 года о функционировании на ее базе мощной Организованной Преступной Группировки (ОПГ), занимавшейся рэкетом и заказными убийствами. KDD Group NV купил депутат Верховной Рады Украины (ВР) IV-VII созывов от БЮТ и Партии регионов Андрей Веревский.

С 2009 года с приходом «донецких» и семьи Яныка к власти Оленич становится заместителем начальника Киевского областного филиала Государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра».

Также Оленич был помощником-консультантом на платной основе (о чем в официальной биографии не упоминается): в ВР V созыва (2006-2007) депутата Алексея Журавко (фракция «Партия регионов»).

И самый интересный в ВР VI созыв (2007-2012 год) — депутат Ирины Бережной (фракция «Партия регионов») откровенной украинофобки и поклонницы «русского мира»

С сентября 2012 года — начальник Главного управления Государственного земельного агентства Украины в Сумской области. Само собой работает в связке с «ригами». Там он провернет очень масштабные схемы по хищению бюджетных средств, о которых я расскажу впоследствии.

То есть все становление коррумпированного чиновника Оленича связано с людьми Януковича, Партией регионов, украинофобами и адептами русского мира. И это впоследствии себя проявит. О том как Оленич помогал Российскому Сбербанку и регионалу Веревскому я тоже буду рассказывать.

Оленич окружил себя преданными людьми, помогающими ему проворачивать разнообразные схемы, поражающие своими масштабами и наглостью.

Он выстраивает собственную вертикаль для дальнейшего вымывания денег из бюджета. Да, крайне интересно выглядит назначение родственницы Оленича Анны Лисик, которая до этого занимала должность инспектора по персоналу!!! на руководящую должность в земельном департаменте КГГА (Департамента информационно-коммуникационных технологий), которым негласно руководит Оленич. В прошлом Анна Лисик была председателем Борщаговского сельсовета, и с темой земельных афер знакома не понаслышке. С ее помощью Оленич планирует и дальше «выводить» бюджетные деньги.

В ГИОЦ сейчас директор Мысак Оксана Витальевна — жена директора подконтрольного Оленичу КП «Киевский институт земельных отношений» Игоря Долинского, почему-то юрист по образованию, хотя у организации явно есть IT профиль. Работала в Госземкадастре.

Заместитель по экономике и финансам ГИОЦ — Ризаев Александр Сергеевич — муж работницы того же КП «Институт земельных ресурсов» Францишко Натальи Борисовны на момент назначения на должность был безработным!

А так называемый смотрящий по ГИОЦ Дмитрий Стеценко сейчас занимает должность заместителя директора по выполнению городской целевой программы. Стеценко бывший советник Лени «Космоса», имеющий непогашенные судимости, должник перед многими предприятиями, в том числе и перед КП ГИОЦ. После публикации в печати его по тихому перевели на должность заместитель начальника отдела, но в ручном режиме он руководит коллективом. Понятно, что персонаж имеет связь с «решалой» времен Лени «Космоса» Денисом Комарницким, который сейчас примазался к Зе-команде, а непосредственно к Коли (Оболонскому Закусенцу) Тищенко.

Следовательно, есть ОПГ в полном составе, которое готово по указанию своего кормчего Оленича к деребану киевского бюджета. Но согласятся ли на это киевляне, которые выбрали новую власть и надеются, что она все же приложит максимум усилий для того, чтобы избавиться от подобных паразитов. Будем надеяться, что так и будет.

Это еще раз свидетельствует о том, что, во-первых, антикоррупционная система в Украине настолько несовершенна, что не замечает того, что лежит на поверхности. В любой западной стране такой человек, как Оленич, уже давно был бы выброшен подальше от государственных органов и бюджетных средств. Во-вторых, история Петра Оленича свидетельствует о том, что сама система государственной власти построена так, что такие как Оленич в ней — не то, что нежелательны, а наоборот, потому что обогащаются в этой системе, продавая свои полномочия, не личности, а вся система и все ее члены — он советников в городские головы».