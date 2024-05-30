Озвучена неочевидная польза кето-диеты

Эксперты из Стэнфордского университета поведали о новой пользе кето-диеты, которая базируется на основе жиров. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что такое питание хорошо влияет на психику людей с шизофренией и биполярным расстройством.

В проведенном исследовании принял участие 21 человек – пять с шизофренией и 16 с биполярным расстройством. Добровольцы являлись представителями разных возрастных категорий – им было от 18 до 75 лет, и все принимали психотропные препараты.

Людям нужно было соблюдать кето-диету, то есть вид питания, предполагающий получение 10% суточных калорий из углеводов, 30% из белка и 60% из жиров.

Указывается, что жирами богаты яйца, рыба, сыр, орехи, семена, авокадо и оливковое масло.

Опыт длился четыре месяца: добровольцы три раза проходили психологические тесты для оценки выраженности симптомов шизофрении и биполярного расстройства под контролем исследователей или лечащего врача.

В результате оказалось, что кето-диета способствовала повышению показателей выздоровления с 33% на исходном этапе до 75% к концу опыта, при этом у людей, строго придерживающихся диеты, восстановление психического здоровья составило 100%.

Также высокожировое питание коррелировало с повышением удовлетворенности жизнью и качества сна.

Ранее американцы рассказали о вреде известной диеты.