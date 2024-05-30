Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Озвучена неочевидная польза кето-диеты

Озвучена неочевидная польза кето-диеты

Агата Кловская
30.05.24 13:05
162
Озвучена неочевидная польза кето-диеты

Эксперты из Стэнфордского университета поведали о новой пользе кето-диеты, которая базируется на основе жиров. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что такое питание хорошо влияет на психику людей с шизофренией и биполярным расстройством.

В проведенном исследовании принял участие 21 человек – пять с шизофренией и 16 с биполярным расстройством. Добровольцы являлись представителями разных возрастных категорий – им было от 18 до 75 лет, и все принимали психотропные препараты.

Людям нужно было соблюдать кето-диету, то есть вид питания, предполагающий получение 10% суточных калорий из углеводов, 30% из белка и 60% из жиров.

Указывается, что жирами богаты яйца, рыба, сыр, орехи, семена, авокадо и оливковое масло.

Опыт длился четыре месяца: добровольцы три раза проходили психологические тесты для оценки выраженности симптомов шизофрении и биполярного расстройства под контролем исследователей или лечащего врача.

В результате оказалось, что кето-диета способствовала повышению показателей выздоровления с 33% на исходном этапе до 75% к концу опыта, при этом у людей, строго придерживающихся диеты, восстановление психического здоровья составило 100%.

Также высокожировое питание коррелировало с повышением удовлетворенности жизнью и качества сна.

Ранее американцы рассказали о вреде известной диеты.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, диета

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Ахметов и операция «Тариф»
27.05.24 21:54

Ахметов и операция «Тариф»

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
30.05.24 15:23

В ТЦК объяснили, когда могут рассылать повестки по почте и будут ли они считаться врученными

30.05.24 14:46

В Офисе президента отказались от идеи «экономического бронирования», — источник

30.05.24 14:17

Человека впервые в истории удалось вылечить от диабета

30.05.24 14:17

США разрешили Украине использовать ПВО для ликвидации самолетов и ракет над территорией РФ, — WP

30.05.24 13:53

Дмитрий Вербицкий: семья заместителя Генпрокурора купила офисное здание по цене дачи, - СМИ

30.05.24 13:48

В «Дії» запустят функцию электронного бронирования

30.05.24 13:28

Петр Оленич: коррумпированный «человек Кличко» может сесть в тюрьму, - СМИ

30.05.24 13:24

В Минюсте рассказали, могут ли мобилизовать заключенных женщин

30.05.24 12:47

Блинкен намекнул о смене позиции в запрете ударов оружием США по РФ

30.05.24 14:17

США разрешили Украине использовать ПВО для ликвидации самолетов и ракет над территорией РФ, — WP

30.05.24 13:48

В «Дії» запустят функцию электронного бронирования

30.05.24 12:47

Блинкен намекнул о смене позиции в запрете ударов оружием США по РФ

30.05.24 12:19

В Швеции уточнили, сколько самолетов РЛС получит Украина

30.05.24 10:52

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

30.05.24 10:42

В «Укрэнерго» рассказали, планируется ли сегодня отключение света в Украине

30.05.24 09:52

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 506 260 солдат

29.05.24 13:47

Байден может пересмотреть некоторые «красные линии» по войне в Украине, — WP

29.05.24 12:50

Швеция выделила рекордный пакет оружия Украине

29.05.24 12:38

Россия готовит открытие фронта на северной границе Украины, — Умеров

23.05.24 16:48

В Минобороны объяснили, в каких случаях после обновления данных в «Резерв+» все равно нужно идти в ТЦК

23.05.24 23:34

Синоптики предупредили, что в ближайшие дни Украину продолжит поливать дождями

24.05.24 10:44

В Украине планируется повышение налогов

24.05.24 10:30

Байден пропустит украинский Саммит мира, — Bloomberg

24.05.24 09:07

Ученые рассказали об опасности… электромобилей

24.05.24 10:31

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 498 940 солдат

24.05.24 02:48

Названы питательные вещества, который поддерживают наш мозг

24.05.24 00:12

Стало известно об опасности супружеской жизни для здоровья

24.05.24 06:37

Ученые рассказали, какая погода увеличивает риск умереть от коронавируса

24.05.24 11:12

Корейцы выявили неожиданное свойство ультрафиолета

Фото и Видео
Дмитрий Вербицкий: семья заместителя Генпрокурора купила офисное здание по цене дачи, - СМИ
Дмитрий Вербицкий: семья заместителя Генпрокурора купила офисное здание по цене дачи, - СМИ
Дмитрий Вербицкий: семья заместителя Генпрокурора купила офисное здание по цене дачи, - СМИ
Дмитрий Вербицкий: семья заместителя Генпрокурора купила офисное здание по цене дачи, - СМИ
Зеленский заинтриговал договоренностями о дополнительной ПВО для Украины
Зеленский заинтриговал договоренностями о дополнительной ПВО для Украины
В США разбился истребитель F-35 – эпичное видео с места крушения
В США разбился истребитель F-35 – эпичное видео с места крушения
В Киеве на парковке сгорело около 30 авто, один автобус и 10 мотоциклов
В Киеве на парковке сгорело около 30 авто, один автобус и 10 мотоциклов
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Мадрид
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Мадрид
Зеленский обратился с призывом к партнерам
Зеленский обратился с призывом к партнерам
В Киеве патрульный автомобиль попал в аварию
В Киеве патрульный автомобиль попал в аварию
Американцы хотят пересаживать людям… головы
Американцы хотят пересаживать людям… головы
Китайцы начали продавать собак и кошек… через автоматы
Китайцы начали продавать собак и кошек… через автоматы
В Подмосковье заживо сгорели нелегальные мигранты
В Подмосковье заживо сгорели нелегальные мигранты
fraza.com
Новости блогосферы
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.