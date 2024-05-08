Украина догнала Россию по аналогам «шахедов»

Украина в текущем году догнала Россию по производству дронов-камикадзе, аналогичным Shahed-131 и Shahed-136. Об этом сказал гендиректор «Укроборонпрома» Герман Сметанин в интервью для АрміяInform, обнародованном в среду, 8 мая.

По его словам, был подписан ряд контрактов с частными производителями, в основном это касается лицензионного производства дронов. А поскольку частные предприятия не могут обеспечить нужное количество, поэтому подписывают лицензионное соглашение и к производству привлекаются предприятия «Укроборонпрома».

«И это уже дало свои результаты. В 2024 году Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников», — заявил Сметанин.

Он подтвердил слова министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, который заявил, что «то, что на России взрывается, — это все наше».

Также для разработки новых видов вооружений привлечено большое количество частных предприятий-разработчиков, ученых. Есть разработки более инновационные, есть соответствующие завтрашнему дню, сообщил гендиректор «Укроборонпрома».

Напомним, в Украине запустили серийное производство улучшенного аналога «шахедов».