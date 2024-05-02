Канадский профессор назвал опасные пищевые добавки

Профессор кафедры семейной медицины из университета Оттавы в Канаде Эрик Вултортон предупредил об опасности пищевых добавок. Они могут нанести вред здоровью.

Так, ученый говорит о том, что добавки с витамином К могут косвенно увеличивать риск образования тромбов, а бета-каротин способен повысить вероятность развития рака легких у курильщиков.

При этом, по его словам, некоторые другие соединения и растительные компоненты (витамины С, Е и зверобой) снижают эффективность терапии рака, депрессии и болезней сердца.

Специалист поясняет, что пищевые добавки и витаминно-минеральные комплексы могут состоять из ингредиентов, оказывающих на организм воздействие, по мощности сопоставимое с таковым у отпускаемых по рецепту лекарств.

Увы, многие люди употребляют добавки, предварительно не проконсультировавшись с врачом.

Эксперт сказал, что в некоторых случаях риски такого «самоназначения» для здоровья могут превышать потенциальную пользу.

Подчеркивается, что соблюдать умеренность нужно при употреблении всех витаминов, минералов и растительных экстрактов.

Отмечается, что особенно осторожными нужно быть людям, проходящим медикаментозное лечение депрессии и болезней сердца, а также тем, кто подвергается химиотерапии рака.

К сожалению, некоторые добавки могут снижать эффективность лечения. Витамин К способен ослабить способность разжижающих кровь препаратов предотвращать образование тромбов. Витамины С и Е могут снижать результативность химиотерапии, а зверобой может негативно влиять на действие антидепрессантов и некоторых препаратов для лечения сердечнососудистых заболеваний.

Еще одной опасной пищевой добавкой является бета-каротин. Будучи антиоксидантом, он снижает вероятность развития рака. В последние десятилетия медики пришли к выводу, что употребление бета-каротина, напротив, приводит к увеличению вероятности заболевания раком легких и раком простаты у курильщиков.

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