Сырский рассказал о текущих боях за Покровск

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поведал о боях за Покровск. Рассказал о текущей ситуации.

По его словам, продолжается «чрезвычайно сложного этапа обороны Покровско-Мирноградской агломерации».

Было сказано: «Поэтому снова работал с командующими группировками войск, командирами корпусов, бригад, полков и отдельных батальонов. Бой продолжается. Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска».

Добавляется при этом, что в районе Покровска и Мирнограда активными действиями блокируются попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов.

Указывается: «Непосредственно в городах наши воины продолжают удерживать определенные районы. В то время как оккупанты не учитывают потери живой силы, украинские командиры имеют четкое понимание важности сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава».

Информируется, что с этой целью в ходе совещания с командирами они уточнили вопросы согласованного применения, обеспечения продвижения и своевременной замены подразделений, которые проводят поисково-штурмовые действия для выявления и ликвидации противника.

Сообщается, что для обеспечения устойчивости обороны принят ряд решений по боевому управлению, взаимодействию и всестороннему обеспечению привлеченных сил и средств.

Резюмируется, что в данном этом контексте особую роль играют вопросы организации дополнительных логистических путей, своевременной медицинской эвакуации, а также ведения контрбатарейной борьбы и противодействия БПЛА противника.

Ранее Генштаб ВСУ опроверг фейк о Покровске.