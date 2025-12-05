Синоптики пообещали украинцам сухую погоду в ближайшие выходные

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в выходные. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что в ближайшие пару дней в нашей стране будет сухо, ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, на юге страны местами порывы 15-20 м/с.

В субботу, 6 декабря, ночью от 3 мороза до 2 тепла, на крайнем западе, побережье морей и в Крыму от 0 до плюс 5, днем 1-6 тепла, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму плюс 6-11.

В Киеве завтра ночью около 0, днем 1-3 тепла.

Кроме этого информируется, что в воскресенье, 7 декабря, ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем плюс 1-6; на юге ночью 2-7 тепла, днем плюс 4-9, в Крыму до 11 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью около 0, днем 3-5 тепла.

Ранее почти вся Черниговская области осталась без электричества.