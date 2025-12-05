Зеленский заслушал доклад Малюка

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой СБУ Василием Малюком. Глава государства заслушал доклад руководителя спецслужбы о результатах в противодействии российским оккупантам и коллаборационистам.

Политик информировал: «Глава СБУ Василий Малюк доложил о результатах Службы в противодействии российским оккупантам и коллаборационистам. Важно, что СБУ остается максимально точной в наших дальнобойных операциях и уничтожении российской логистики».

Сообщается при этом о наработке форматов дальнейшего развития государственных институтов Украины.

